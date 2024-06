Американцы, ранее относившиеся к среднему классу, пополняют ряды бедных в автофургонах

В крупных американских городах на обочинах дорог скапливаются автофургоны, внедорожники трейлеры. Сформировался уже целый класс людей, которые живут в них, и есть класс "бизнесменов”, "владельцев фургонов”, паркующих фургоны, внедорожники и трейлеры на улицах районов с сомнительной историей — там они сдают их в аренду людям, которые не могут позволить себе обычное жилье. Об этом пишет The Economic Collapse.

