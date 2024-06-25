Американцы, ранее относившиеся к среднему классу, пополняют ряды бедных в автофургонах

В США "фургонный бизнес" набирает обороты

В крупных американских городах на обочинах дорог скапливаются автофургоны, внедорожники трейлеры. Сформировался уже целый класс людей, которые живут в них, и есть класс "бизнесменов”, "владельцев фургонов”, паркующих фургоны, внедорожники и трейлеры на улицах районов с сомнительной историей — там они сдают их в аренду людям, которые не могут позволить себе обычное жилье. Об этом пишет The Economic Collapse.

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В США бездомность стала обычным явлением. Растет число людей, которые не в состоянии выплачивать ипотеку, брать кредиты. Особенно эта тенденция наблюдается в Калифорнии. По некоторым оценкам, около 11 500 человек живут примерно в 6 800 фургонах.

Уровень жизни стремительно снижается, все больше американцев, ранее относившихся к среднему классу, пополняют ряды бедных. А у ”владельцев фургонов" появляется еще больше потенциальных клиентов, на которых можно будет "охотиться".