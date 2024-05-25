Зарплатные ожидания россиян: какие суммы называют в разных городах?

Россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс. рублей в месяц

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики выяснили, что россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тыс. рублей в месяц. Мужчины хотят получать больше женщин: 171 тыс. рублей против 125 тыс. рублей.

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Запросы по регионам также различаются: в Москве и области они самые высокие — 208 тыс. у мужчин и 169 тыс. у женщин, в среднем 196 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге желаемая зарплата составляет 138 тыс. рублей, в Нижегородской области — 158 тыс. рублей, сообщает RT.

Жители Приморского края хотят получать 132 тыс. рублей, Свердловской области — 131 тыс. рублей. В Ростовской области средний запрос составляет 114 тыс. рублей, в Новосибирской — 96 тыс. рублей. В Башкортостане средняя желаемая зарплата — 87 тыс. рублей, а в Татарстане и Волгоградской области — по 83 тыс. рублей.

В исследовании сервиса "Работа.ру" участвовали более 3,6 тыс. россиян из разных регионов страны.