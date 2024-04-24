Шокирующее предупреждение от эксперта: фармацевтическая отрасль на грани кадрового краха

Фармацевтический сектор стоит перед серьезной проблемой в области кадрового обеспечения, считает Виктория Преснякова, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.
По ее словам, дефицит специалистов может достигнуть 25-30%. В ходе беседы с "Парламентской газетой" эксперт подчеркнула, что эту проблему можно решить путем целевого обучения.
Она подчеркнула, что решение этой проблемы требует системного подхода и включения в диалог всех заинтересованных сторон, таких как вузы, бизнес и государство.
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