Шокирующее предупреждение от эксперта: фармацевтическая отрасль на грани кадрового краха

В России заявили о критической нехватке фармацевтов

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Фармацевтический сектор стоит перед серьезной проблемой в области кадрового обеспечения, считает Виктория Преснякова, глава Альянса фармацевтических ассоциаций.

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По ее словам, дефицит специалистов может достигнуть 25-30%. В ходе беседы с "Парламентской газетой" эксперт подчеркнула, что эту проблему можно решить путем целевого обучения.

Она подчеркнула, что решение этой проблемы требует системного подхода и включения в диалог всех заинтересованных сторон, таких как вузы, бизнес и государство.