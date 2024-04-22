Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Куриный суп с фасолью: отличный источник легкоусвояемого белка на обед
Аршавин рассказал, кого бы выбрал тренером для "Спартака"
Диетолог Али: грецкие орехи и фисташки улучшают память
Li Auto снижает цены на модели и обещает возмещение для ранних покупателей
В Москве ветеринары спасли отравившегося шоколадом корги
Завод Volkswagen в Теннесси присоединяется к United Auto Workers
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Что посмотреть на Северном Кавказе
Небывалый успех российского автопрома: "КамАЗ" объявил о росте прибыли

"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года

1:17
Экономика

В первом квартале 2024 года "КамАЗ" достиг впечатляющих результатов, увеличив валовую прибыль до 82 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 14%.

"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года
Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Этот рост прибыли сопровождался увеличением объема продаж автомобилей "КамАЗ" на 1,5%, что привело к продаже 8,5 тыс. машин за отчётный период.

Особое внимание стоит обратить на активное стремление компании к расширению своей деятельности. "КамАЗ" фокусируется на увеличении объемов производства и расширении модельного ряда, особенно сосредотачиваясь на автомобилях поколения К5. В первом квартале текущего года объем производства этих грузовиков вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Газета.Ru".

Такие результаты подтверждают устойчивый и успешный путь развития компании "КамАЗ" в 2024 году, а также её стратегический настрой на дальнейшее увеличение производства и улучшение модельного ряда автомобилей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров

Звезда поделилась кадрами из спортзала.

Наталья Подольская отправилась на тренировку в коротком топе
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова Народ Украины запуган и растоптан собственной властью Дмитрий Плотников
Сколько стоят украшения Любови Успенской на церемонии? Сверкающие бриллианты вызвали истерику в Saletown
Источник из реабилитационного центра: Анастасию Заворотнюк навсегда парализовало
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Врач предупредила о риске заражения инфекционными заболеваниями во время паводков
Секреты стройной фигуры: эффективные процедуры для тонкой талии и плоского живота
Что посмотреть на Северном Кавказе
Учёные из Университета Рединга узнали об эффективности ИИ в прогнозировании шторма
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Увеличение требований к пенсионному стажу: что изменится к 2025 году?
Повышаем плодородие нашей почвы
"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года
Салат с тунцом, яйцами и огурцом: полезный и лёгкий, с йогуртовой заправкой
Метеоролог Позднякова рассказала о тёплых выходных в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников