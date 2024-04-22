Небывалый успех российского автопрома: "КамАЗ" объявил о росте прибыли

"КамАЗ" получил 82 млрд рублей прибыли в первом квартале 2024 года

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2024 года "КамАЗ" достиг впечатляющих результатов, увеличив валовую прибыль до 82 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 14%.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Этот рост прибыли сопровождался увеличением объема продаж автомобилей "КамАЗ" на 1,5%, что привело к продаже 8,5 тыс. машин за отчётный период.

Особое внимание стоит обратить на активное стремление компании к расширению своей деятельности. "КамАЗ" фокусируется на увеличении объемов производства и расширении модельного ряда, особенно сосредотачиваясь на автомобилях поколения К5. В первом квартале текущего года объем производства этих грузовиков вырос более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает "Газета.Ru".

Такие результаты подтверждают устойчивый и успешный путь развития компании "КамАЗ" в 2024 году, а также её стратегический настрой на дальнейшее увеличение производства и улучшение модельного ряда автомобилей.