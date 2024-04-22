Уменьшение импорта российского угля в Китай: причины и последствия

Импорт угля из России в Китай за год сократился на 21,6%

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации от Главного таможенного управления Китая, в марте 2024 года объем импорта угля из России в Китай снизился на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6,92 миллиона тонн на общую сумму в $881 миллион. Об этом сообщает РБК.

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В то же время, в марте предыдущего года, Китай привез 8,8 миллиона тонн российского угля на общую сумму в $1,6 миллиарда.

Уменьшение объемов импорта российского угля в Китай наблюдается с начала 2024 года. В январе-феврале текущего года, закупки уменьшились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сокращение поставок связано с введением импортных пошлин на уголь в Китай с 1 января 2024 года, которые были временно отменены в 2022 году. Ставка пошлины составляет 6% на энергетический уголь и 3% на коксующийся. Однако эти пошлины не распространяются на поставки из Австралии и Индонезии в соответствии с соглашениями о свободной торговле между этими странами и Китаем.