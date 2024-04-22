В Госдуме заявили о мешающих повысить зарплаты врачам "паразитах"

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказал озабоченность по поводу тех, кто становится преградой на пути к повышению заработной платы врачей, обозначив их как "паразитов". Эту позицию он выразил в интервью NEWS.ru.
"Зачем она нужна? Все это возмущает до глубины души. Зачем посадили двух паразитов между пациентом и лечебным заведением: ФМС и страховую компанию", — сказал депутат.
Арефьев также подчеркнул, что эти структуры не занимаются лечением людей, "а лишь выкачивают деньги, строя огромные офисы".
По мнению депутата, необходимо слияние бюджетных средств с финансами ФМС, чтобы обеспечить повышение заработной платы медицинским работникам через местные здравоохранительные учреждения.
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