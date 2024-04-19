Российская экономика признана МВФ устойчивой

В документе Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что экономика России оказалась стойкой перед серьёзными международными санкциями и показала результаты, превысившие ожидания.
"За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", — отмечается в отчете МВФ о состоянии европейского региона.
Согласно отчету, экономика России в 2023 году превзошла ожидания после относительно небольшого сокращения в 2022 году.
В отчете отмечается, что несмотря на санкции, экспорт нефти из России остается стабильным, с низким дисконтом по сравнению с началом конфликта на Украине, и что введенные санкции стимулировали переоснащение экономики, увеличение инвестиций в новые производственные мощности и достижение рекордно низкого уровня безработицы при росте доходов.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.