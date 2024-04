Российская экономика признана МВФ устойчивой

В документе Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что экономика России оказалась стойкой перед серьёзными международными санкциями и показала результаты, превысившие ожидания.

Фото: Creative Commons by by brunosan is licensed under by brunosan is licensed under CC BY 2.0