Российская экономика признана МВФ устойчивой

МВФ: в условиях санкций экономика России продемонстрировала свою устойчивость

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В документе Международного валютного фонда (МВФ) отмечается, что экономика России оказалась стойкой перед серьёзными международными санкциями и показала результаты, превысившие ожидания.

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"За последние два года в условиях масштабных санкций, введенных рядом стран, российская экономика доказала свою устойчивость", — отмечается в отчете МВФ о состоянии европейского региона.

Согласно отчету, экономика России в 2023 году превзошла ожидания после относительно небольшого сокращения в 2022 году.

В отчете отмечается, что несмотря на санкции, экспорт нефти из России остается стабильным, с низким дисконтом по сравнению с началом конфликта на Украине, и что введенные санкции стимулировали переоснащение экономики, увеличение инвестиций в новые производственные мощности и достижение рекордно низкого уровня безработицы при росте доходов.