Напряженность на Ближнем Востоке зашкаливает: цены на нефть стремительно растут

Из-за напряженности на Ближнем Востоке цены на нефть подскочили до $90

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

На азиатских торгах в крайний рабочий день недели цены на нефть внезапно взлетели ввысь. Это произошло в контексте возрастающей напряженности на Ближнем Востоке, которая снова стала объектом всеобщего внимания после сообщений иранских информационных агентств о нескольких взрывах в стране, что подталкивает к мысли о возможных атаках со стороны Израиля.

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По информации иранского агентства Fars, в пятницу взрывы раздались в различных регионах, включая Исфахан в центральном Иране, южные районы Сирии и определенные местности Ирака.

Сообщения ABC News подтверждают, что американские официальные лица утверждают об ответной атаке Израиля по Ирану.

На момент закрытия торгов в 21:54 по восточному времени (01:54 по Гринвичу) фьючерсный контракт на нефть марки Brent на июньскую поставку вырос на почти 3%, достигнув отметки $89,74 за баррель, а фьючерс на West Texas Intermediate с истечением в мае вырос на 3%, достигнув отметки $85,16 за баррель.