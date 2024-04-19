Анализ цен на продукты в России: почему россияне стали тратить больше?

Цена базового набора продуктов в месяц на одного человека в России увеличилась на 1,5% с начала года и теперь составляет 6,1 тысячи рублей.
Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз", включив в расчеты 33 наименования продуктов, таких как мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
По данным ассоциации, минимальная стоимость продуктовой корзины в Москве достигает 7 336,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 6 995,4 рубля.
Самые высокие цены на продукты, согласно оценкам ассоциации, наблюдаются в Чукотском автономном округе (15 243,4 рубля) и Магаданской области (10 720 рублей).
В то же время наименьшие цены на продовольственные товары зафиксированы в Мордовии (4 991,1 рубля) и Белгородской области (5 052,7 рубля).
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.