Анализ цен на продукты в России: почему россияне стали тратить больше?

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена базового набора продуктов в месяц на одного человека в России увеличилась на 1,5% с начала года и теперь составляет 6,1 тысячи рублей.

Фото: commons.wikimedia by Сергей Конеген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз", включив в расчеты 33 наименования продуктов, таких как мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

По данным ассоциации, минимальная стоимость продуктовой корзины в Москве достигает 7 336,3 рубля, а в Санкт-Петербурге — 6 995,4 рубля.

Самые высокие цены на продукты, согласно оценкам ассоциации, наблюдаются в Чукотском автономном округе (15 243,4 рубля) и Магаданской области (10 720 рублей).

В то же время наименьшие цены на продовольственные товары зафиксированы в Мордовии (4 991,1 рубля) и Белгородской области (5 052,7 рубля).