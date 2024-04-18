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Новые пособия и индексация пенсий: в России нашли способ, как снизить уровень бедности

Эксперты Института ВЭБа: для снижения бедности в России стоит изменить способ расчета

1:42
Экономика

Эксперты Института ВЭБа предложили ряд мер, направленных на снижение уровня бедности в России. Согласно их исследованию, для достижения этой цели необходимо изменить способ расчета прожиточного минимума (ПМ), ввести единое пособие для малоимущих бездетных граждан и пересмотреть подход к индексации пенсий. Предполагается, что эти инициативы смогут помочь сократить уровень бедности вдвое к 2030 году.

Эксперты Института ВЭБа: для снижения бедности в России стоит изменить способ расчета
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Один из ключевых моментов предложений экспертов заключается в изменении расчета прожиточного минимума. При этом указывается, что несмотря на временное снижение доли среднедоходной группы при повышении ПМ по предложенной формуле в период с 2026 по 2030 год, удельный вес малоимущих граждан будет значительно сокращаться в последующие годы из-за ускоренного роста экономики.

Кроме того, эксперты предлагают ввести единое пособие для малоимущих граждан по принципу социального контракта. Суть этого механизма заключается в том, что государство берет на себя обязательство выплачивать пособие, а получатель льготы, в свою очередь, должен выполнить определенные условия, например, трудоустроиться.

Наконец, в рамках предложений Института ВЭБа обсуждается необходимость изменения подхода к индексации пенсий. Эксперты высказывают мнение, что повышение выплат по пенсиям следует распространить как на неработающих, так и на трудоустроенных пенсионеров, чтобы обеспечить более справедливое и равное финансовое положение данной категории населения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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