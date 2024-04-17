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"США ищут способ извлечь экономическую выгоду": в Минфине США рассматривают варианты использования активов РФ

Белый дом прорабатывает разные варианты использования замороженных активов России

1:03
Экономика

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Белом доме активно обсуждают возможные варианты использования замороженных активов России.

Белый дом прорабатывает разные варианты использования замороженных активов России
Фото: unsplash.com by Бен Уайт is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

По информации, представленной агентством ПРАЙМ, Йеллен сделала это заявление в ходе пресс-конференции, которая прошла перед началом весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В своём выступлении министр отметила, что, по её мнению, Россия "наблюдает признаки" того, что страны Запада начинают уставать от постоянной поддержки Украины.

Она также подчеркнула, что Соединённые Штаты рассматривают различные варианты использования российских активов на сумму в 285 миллиардов долларов, которые были заморожены.

"Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на 285 миллиардов долларов, которые были заморожены", — заявила она.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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