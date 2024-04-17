"США ищут способ извлечь экономическую выгоду": в Минфине США рассматривают варианты использования активов РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Белом доме активно обсуждают возможные варианты использования замороженных активов России.
По информации, представленной агентством ПРАЙМ, Йеллен сделала это заявление в ходе пресс-конференции, которая прошла перед началом весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.
В своём выступлении министр отметила, что, по её мнению, Россия "наблюдает признаки" того, что страны Запада начинают уставать от постоянной поддержки Украины.
Она также подчеркнула, что Соединённые Штаты рассматривают различные варианты использования российских активов на сумму в 285 миллиардов долларов, которые были заморожены.
"Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на 285 миллиардов долларов, которые были заморожены", — заявила она.
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