В Африке показался новый лидер: Ливия обогнала Нигерию по уровню добычи нефти

Ливия стала первой страной в Африке по уровню добычи нефти

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ливия впервые за последние 10 лет обошла Нигерию и заняла первое место в Африке по уровню добычи нефти. Об этом сообщило экономическое агентство Ecofin.

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Впервые за последние 10 лет, Нигерия с трудом поддерживает стабильный уровень добычи нефти, ее обгоняют вчерашние преследователи — Ангола и Ливия.

В марте Ливия наконец стала первой по добыче нефти в Африке — 1,24 миллиона баррелей в сутки, что на 5,7% выше февральского уровня. Показатели Нигерии составили 1,23 миллиона баррелей в сутки в марте по сравнению с 1,32 миллиона баррелей в сутки в феврале.

Ливийские власти в последние месяцы стабильно наращивали производство нефти, тогда как Нигерия сталкивается с проблемами из-за обветшавшей инфраструктуры и актов вандализма.