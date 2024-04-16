В Африке показался новый лидер: Ливия обогнала Нигерию по уровню добычи нефти

Ливия впервые за последние 10 лет обошла Нигерию и заняла первое место в Африке по уровню добычи нефти. Об этом сообщило экономическое агентство Ecofin.
Впервые за последние 10 лет, Нигерия с трудом поддерживает стабильный уровень добычи нефти, ее обгоняют вчерашние преследователи — Ангола и Ливия.
В марте Ливия наконец стала первой по добыче нефти в Африке — 1,24 миллиона баррелей в сутки, что на 5,7% выше февральского уровня. Показатели Нигерии составили 1,23 миллиона баррелей в сутки в марте по сравнению с 1,32 миллиона баррелей в сутки в феврале.
Ливийские власти в последние месяцы стабильно наращивали производство нефти, тогда как Нигерия сталкивается с проблемами из-за обветшавшей инфраструктуры и актов вандализма.
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