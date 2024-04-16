Беспокоиться не стоит: Минсельхоз прокомментировал повышение акцизов на вино в России

Согласно информации, полученной из пресс-службы Минсельхоза России, запланированное с 1 мая 2024 года повышение акцизов на вино в России не приведет к изменению отпускных цен на данный вид алкогольной продукции. Налоговая нагрузка на производителей вина также останется неизменной.
В Минсельхозе отметили, что при оплате акциза производители вина имеют возможность использовать налоговый вычет на виноград и платить всего 1 рубль за 1 литр вина.
Отмечается, что рынок винодельческой продукции является конкурентным, а закупочные цены на вино формируются непосредственно производителями и продавцами с учетом различных рыночных факторов, таких как себестоимость, логистика и маркетинговая политика.
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