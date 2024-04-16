Какие риски в себе несет рост числа самозанятых? Серьезный удар по экономике России

В России количество самозанятых насчитывает уже 10 миллионов человек, сообщает Федеральная налоговая служба. Подъем этого вида трудовой деятельности может нести в себе угрозу для экономики страны, считают специалисты.
Бизнесмены, занимающиеся самозанятостью, уклоняются от уплаты страховых взносов и используют свой статус для недобросовестной конкуренции, что может повлечь за собой негативные последствия.
Такая ситуация несет серьезные риски для бизнес-сферы в целом. Многие самозанятые, переходя в категорию топ-менеджеров, усиливают проблему нехватки квалифицированных кадров. Также существует опасность увеличения числа недобросовестных компаний, использующих статус самозанятых для уклонения от налогов и сокращения обязательств.
Помимо этого, еще одним риском является недобросовестная конкуренция между различными компаниями.
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