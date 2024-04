Китай сделал еще один шаг на пути к международному сотрудничеству: Центробанк распорядился облегчить платежи для иностранцев

Народный банк Китая (НБК), в рамках своих функций как центрального банка страны, провел отдельные совещания с властями провинций Цзянсу и Чжэцзян с целью обсуждения и оптимизации платежных услуг, предоставляемых местными финансовыми учреждениями иностранцам и другим социальным группам.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International