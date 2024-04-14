Народный банк Китая (НБК), в рамках своих функций как центрального банка страны, провел отдельные совещания с властями провинций Цзянсу и Чжэцзян с целью обсуждения и оптимизации платежных услуг, предоставляемых местными финансовыми учреждениями иностранцам и другим социальным группам.
Это направление работы стало приоритетным в контексте активных торгово-экономических контактов провинций с другими странами.
По информации, опубликованной НБК на своем официальном сайте, целью является укрепление синергетического взаимодействия различных ведомств и отраслей, что должно обеспечить более эффективный контроль над работой банков и оптимизацию предоставляемых ими услуг. Для достижения этой цели местным филиалам центрального банка было предписано усилить координацию и сотрудничество с компетентными ведомствами, ответственными за торговлю, культуру, туризм и транспорт, сообщает ТАСС.
Основной акцент сделан на нескольких ключевых аспектах платежных услуг, таких как прием банковских карт, использование наличных денежных средств, мобильные платежи и обслуживание счетов.
Власти ставят задачу использовать точные меры и целенаправленные усилия для оптимизации этих услуг и совершенствования многоуровневой диверсифицированной системы платежных услуг.
Важным аспектом является также обеспечение беспрепятственной взаимосвязи между национальными и зарубежными системами платежных услуг, что способствует улучшению деловой среды и открытости Китая к внешнему миру. В этом контексте финансовые организации обязаны предоставлять качественные и удобные платежные услуги как местным жителям, так и иностранным посетителям и другим социальным группам.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.