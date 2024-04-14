Китай сделал еще один шаг на пути к международному сотрудничеству: Центробанк распорядился облегчить платежи для иностранцев

Центробанк КНР распорядился оптимизировать платежные сервисы для иностранцев

Народный банк Китая (НБК), в рамках своих функций как центрального банка страны, провел отдельные совещания с властями провинций Цзянсу и Чжэцзян с целью обсуждения и оптимизации платежных услуг, предоставляемых местными финансовыми учреждениями иностранцам и другим социальным группам.

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Это направление работы стало приоритетным в контексте активных торгово-экономических контактов провинций с другими странами.

По информации, опубликованной НБК на своем официальном сайте, целью является укрепление синергетического взаимодействия различных ведомств и отраслей, что должно обеспечить более эффективный контроль над работой банков и оптимизацию предоставляемых ими услуг. Для достижения этой цели местным филиалам центрального банка было предписано усилить координацию и сотрудничество с компетентными ведомствами, ответственными за торговлю, культуру, туризм и транспорт, сообщает ТАСС.

Основной акцент сделан на нескольких ключевых аспектах платежных услуг, таких как прием банковских карт, использование наличных денежных средств, мобильные платежи и обслуживание счетов.

Власти ставят задачу использовать точные меры и целенаправленные усилия для оптимизации этих услуг и совершенствования многоуровневой диверсифицированной системы платежных услуг.

Важным аспектом является также обеспечение беспрепятственной взаимосвязи между национальными и зарубежными системами платежных услуг, что способствует улучшению деловой среды и открытости Китая к внешнему миру. В этом контексте финансовые организации обязаны предоставлять качественные и удобные платежные услуги как местным жителям, так и иностранным посетителям и другим социальным группам.