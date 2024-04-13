"Средства граждан автоматически защищены": стало известно, как забрать вклад из банка с отозванной лицензией

При отзыве лицензии у банка в обычных условиях нельзя вернуть вклад, но можно получить компенсацию

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

При отзыве лицензии у банка обычно нельзя сразу вернуть свои деньги, однако есть способы получить компенсацию через страховку.

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Об этом в беседе с NEWS. ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Согласно действующему законодательству, граждане имеют право вернуть свои вклады. Важно помнить, что средства граждан застрахованы.

Чаплин отметил, что банки обязаны перечислять взносы в Фонд страхования вкладов, который в случае отзыва лицензии выплачивает возмещение вкладчикам. Лимит возмещения на все вклады в одном банке составляет 1,4 млн рублей, однако есть исключения. Например, повышенный лимит до 10 млн рублей предусмотрен для отдельных случаев, таких как наследство, решение суда и другие.

Также Чаплин подчеркнул, что существует возможность вернуть средства, которые хранятся на счетах эскроу для покупки квартир в новостройках, объяснив, что возврат осуществляется по заявлению в течение нескольких рабочих дней после предоставления необходимых документов.

Важно отметить, что средства на электронных кошельках не подпадают под страхование, и в случае отзыва лицензии возмещение по ним не выплачивается. Дополнительные средства и средства с электронных кошельков могут быть получены только при ликвидации или банкротстве банка при наличии достаточного количества активов.