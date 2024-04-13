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Мировой объем экспорта в 2023 году составил более 154 миллиардов долларов: названы главные экспортеры обуви в 2023 году

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай

1:26
Экономика

По итогам прошлого года стало известно, что главными мировыми поставщиками обуви оказались Китай, Вьетнам и Италия, обеспечив более половины мирового рынка.

Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай
Фото: pexels.com by Dương Nhân is licensed under public domain

Согласно данным от платформы ООН Comtrade и национальной статистики, объем мирового экспорта обуви в 2023 году превысил 154 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Китай возглавил список, продав более чем на 53 миллиарда долларов обуви. На втором и третьем местах расположились Вьетнам (20 миллиардов) и Италия (15 миллиардов) соответственно. Вместе эти три страны охватили более половины мировых поставок обуви. Замыкают пятерку лидеров Германия (11 миллиардов) и Индонезия (6 миллиардов).

Производительность в области экспорта обуви позволила также Франции, Нидерландам, Испании, Польше и Индии войти в топ-10 главных поставщиков обуви, заработав от 2,5 до 6 миллиардов долларов.

Россия и Белоруссия не попали в число основных поставщиков. В отчете за 2022-23 годы данные о поставках обуви из этих стран не были обнародованы, хотя в 2021 году Россия экспортировала обувь на почти 254 миллиона долларов, а Белоруссия на 229 миллионов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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