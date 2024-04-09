Федеральная антимонопольная служба сделала предупреждение крупнейшему маркетплейсу страны "Вайлдберриз"

ФАС выдала предупреждение Wildberries

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба сделала предупреждение крупнейшему маркетплейсу страны "Вайлдберриз". С начала 2022 по конец 2023 года в ведомство поступило значительное количество жалоб от граждан и организаций на нарушения со стороны этой площадки.

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После тщательного изучения деятельности компании, ФАС пришла к выводу, что условия, предлагаемые маркетплейсом продавцам, содержат нарушения законодательства о конкуренции. Особое внимание было уделено тарифам на логистические услуги и услуги хранения, которые регулярно подвергались изменениям, что могло серьезно отразиться на ведении бизнеса продавцов на площадке.

Особое внимания ФАС уделила также условиям, касающимся наложения штрафов на продавцов в случае взлома их личных кабинетов третьими лицами.

По мнению ФАС, указанные действия "Вайлдберриз" содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.