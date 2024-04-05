Гражданам назвали рейтинг городов России с самыми высокими средними зарплатными предложениями

Казань заняла второе место в рейтинге городов России с самыми высокими средними зарплатами

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самые высокие предложения по зарплате за полный рабочий день для новых сотрудников зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге — 71,6 тысячи и 65,8 тысячи рублей в месяц соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

За последний год в столице России средняя зарплата возросла на 5%, а в Петербурге — на 10%, сообщает inkazan.ru.

Интересно, что лидерами по средним зарплатным предложениям оказались Набережные Челны с показателем в 63,1 тысячи рублей в месяц и Казань — 61,5 тысячи рублей. Екатеринбург занял третье место, предлагая в среднем 60,1 тысячи рублей. На четвертом и пятом местах расположились Тула (59,4 тысячи рублей) и Тюмень (58,9 тысячи рублей). Нижний Новгород замыкает шестерку с предложением в 58,6 тысячи рублей.

Следует отметить, что самый большой рост средних зарплатных предложений зафиксирован в Краснодаре — 12% за год, с уровнем в 57,2 тысячи рублей. Управляющий директор "Авито Работы" Дмитрий Пучков подчеркнул, что в целом по России число вакансий на платформе выросло за год на 36%. Эксперт также отметил, что дефицит кадров привел к увеличению зарплатных предложений в различных отраслях. Например, в сфере управления персоналом зарплаты возросли на 32%, а в строительстве — на 28%.

Развитие экономики во многих крупных российских городах, открытие новых компаний и расширение существующих привели к увеличению спроса на HR-специалистов. Эта тенденция свидетельствует о положительной динамике рынка труда и благоприятных перспективах для работников в различных отраслях.