"Доширак" может запустить производство снеков и чипсов в России

"Доширак" планирует локализовать в РФ производство чипсов

Российское подразделение компании "Доширак" в феврале текущего года подало заявки на регистрацию двух новых брендов: "Buccella/Бучелла" и "Deluna/Делуна". Об этом сообщает"Ведомости".

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Планируется, что компания начнет производство чипсов из картофеля или пшеничной муки, а также злаковых батончиков. Ранее на сайте ООО "Доширак рус" появилась информация о введении новых сегментов на рынке и работе над разработкой новых продуктов.

В 2023 году "Доширак" приобрел мукомольный завод у тамбовского предприятия "Монолит" и предприятие Gallina Blanca в Нижегородской области. Завод Gallina Blanca ранее специализировался на производстве бульонных кубиков, приправ и лапши.

Управляющий партнер компании Walnut Capital Артем Моторный отметил, что выпуск чипсов может принести до 2 миллиардов рублей годового оборота.