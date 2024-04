"Доширак" может запустить производство снеков и чипсов в России

Российское подразделение компании "Доширак" в феврале текущего года подало заявки на регистрацию двух новых брендов: "Buccella/Бучелла" и "Deluna/Делуна". Об этом сообщает"Ведомости".

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International