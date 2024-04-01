Катар наращивает мощности по производству и экспорту сжиженного природного газа

Катар планирует увеличить производство и экспорт СПГ на 85%

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Катар планирует увеличить производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на 85% в течение шести лет, как сообщает EADaily. Помимо этого, страна готовится к запуску завода в США, который будет заниматься производством СПГ. Для обеспечения вывоза продукции, государственная компания QatarEnergy заключила контракты на аренду более 100 танкеров, способных перевозить более 9 миллиардов кубометров СПГ одновременно.

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Согласно информации от QatarEnergy, компания подписала контракты на аренду 104 танкеров СПГ. 19 из них были заключены в рамках одной церемонии, в том числе суда от CMES LNG Carrier Investment, Shandong Marine Energy и MISC. Все танкеры строятся на верфях Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean (бывшая Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) в Южной Корее.

Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy, Саад Шерида Аль-Кааби, отметил, что общее количество танкеров, арендованных для перевозки СПГ, достигло 104 единиц. Он подчеркнул, что новый флот будет использоваться для перевозки газа как с катарских месторождений, так и с терминала Golden Pass в США.

Чтобы выполнить планы по наращиванию производства СПГ с 138 миллиардов кубометров в год до 196 миллиардов кубометров, Катар ведет развитие своего флота танкеров. QatarEnergy также совместно с ExxonMobil реализует проект терминала Golden Pass в США, способного производить до 25 миллиардов кубометров СПГ в год.