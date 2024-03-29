Европейские автопроизводители оказались в затрудненном положении: все меньше людей хотят конструировать и строить машины

Ранее автомобилестроение в Европе было одной из самых привлекательных отраслей промышленности, куда стремились многие молодые специалисты, пишет EADaily.
Однако согласно информации, опубликованной в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung, ситуация резко изменилась, и автомобильные бренды больше не пользуются такой популярностью среди потенциальных работников.
Источник отмечает, что с каждым годом все меньше молодых людей проявляют интерес к проектированию и производству автомобилей.
Эволюция рынка показывает, что европейские автопроизводители, известные своим качеством продукции, уступают место американским компаниям, таким как Tesla, а также многочисленным китайским автобрендам. Планы по отказу от двигателей внутреннего сгорания к 2035 году в странах объединенной Европы еще сильнее сдавили отрасль.
Спрос на немецкие автомобили в КНР резко упал в 2023 году. Без притока молодых талантов невозможно обеспечить развитие отрасли, однако остается открытым вопрос, где и как искать потенциальных работников. Компании, такие как Audi, BMW, VW, становятся скорее объектами общего интереса, нежели желанными местами для трудоустройства.
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