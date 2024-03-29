Банк России зафиксировал сомнительные схемы, которые стали активнее применять банки и застройщики при выдаче ипотеки

Аналитик Копылов: застройщики стали активнее использовать сомнительные схемы продаж квартир

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России обнаружил, что банки и застройщики все активнее применяют новые схемы при выдаче ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, пишет РБК.

Фото: flickr.com by Брусника is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Эти схемы предусматривают неполное или отсроченное перечисление денег покупателей на специальные эскроу-счета. Об этом сообщил Александр Копылов, начальник центра анализа рынка недвижимости Банка России, выступая на конференции "Ипотечное кредитование в России".

1. Аккредитивная схема, при которой часть средств покупателя не поступает на эскроу-счет, а выдается в виде аккредитива, определяющего условия выплат застройщику.

2. Схема продажи квартиры по заниженной цене и последующей перепродажи по рыночной стоимости. Хотя данная схема еще не получила широкого распространения, но уже выявлены единичные случаи ее использования.

3. Траншевая ипотека, когда ипотечный кредит выдается частями при оплате цены за квартиру в рассрочку.

Александр Копылов отметил, что такие схемы несут риски как для покупателей, так и для финансовой безопасности рынка.