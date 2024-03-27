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Ставка не превышает 6% годовых: россиянам рассказали, как приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент

Эксперт Насонов: семьи могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе

1:13
Экономика

Семьи, у которых родились или были усыновлены дети в период с 2018 года по 2023 год, а также родители детей с инвалидностью, получили шанс приобрести жилье по льготной программе ипотеки.

Эксперт Насонов: семьи могут приобрести квартиру в ипотеку под низкий процент благодаря льготной программе
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Об этом "Пятому каналу" сообщил директор подразделения ДОМ. РФ "Государственные программы в жилищной сфере" Виталий Насонов.

По словам эксперта, данная программа предусматривает процентную ставку не выше 6% годовых и предоставляет увеличенную сумму кредита. В частности, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга доступна сумма до 12 млн рублей, в то время как для остальных регионов — до 6 млн рублей. Государство компенсирует разницу между рыночной ставкой и льготной ставкой, которую оплачивает заемщик.

Помимо этого, Насонов отметил, что льготная ипотека по ставке не более 8% доступна всем гражданам России. В таком случае максимальная сумма кредита составляет до 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 30%. Заинтересованным лицам также доступны "Дальневосточная и Арктическая ипотека" с возможностью получить кредит по ставке не превышающей 2% годовых.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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