Поиск дешевых лекарств: как сэкономить на покупках в аптеке

Болезнь заставляет тратить средства на лекарства, и чтобы минимизировать расходы, существует несколько полезных хитростей.
В первую очередь стоит обратить внимание на цены в различных аптеках. Стоимость жизненно важных лекарств, включенных в список ЖНВЛП, практически одинакова везде. Однако на остальные лекарства, БАДы, средства гигиены и гомеопатические препараты аптеки устанавливают цены самостоятельно.
Для экономии стоит следить за проводимыми акциями в аптеках, которые регулярно объявляются как на официальных сайтах.
Также полезно использовать скидочные карты, которые предоставляют фиксированные скидки или дополнительные бонусы за каждую покупку, которые потом можно использовать в качестве оплаты.
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