Поиск дешевых лекарств: как сэкономить на покупках в аптеке

3 способа, как можно экономить на лекарствах

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Болезнь заставляет тратить средства на лекарства, и чтобы минимизировать расходы, существует несколько полезных хитростей.

Фото: flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В первую очередь стоит обратить внимание на цены в различных аптеках. Стоимость жизненно важных лекарств, включенных в список ЖНВЛП, практически одинакова везде. Однако на остальные лекарства, БАДы, средства гигиены и гомеопатические препараты аптеки устанавливают цены самостоятельно.

Для экономии стоит следить за проводимыми акциями в аптеках, которые регулярно объявляются как на официальных сайтах.

Также полезно использовать скидочные карты, которые предоставляют фиксированные скидки или дополнительные бонусы за каждую покупку, которые потом можно использовать в качестве оплаты.