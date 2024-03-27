Плохие новости для пользователей Samsung Pay в России: с 3 апреля сервис прекратит поддержку банковских карт системы "Мир"

С 3 апреля 2024 года пользователи Samsung Pay больше не смогут добавлять или использовать банковские карты платежной системы "Мир" в приложении. Ранее добавленные карты также будут удалены.
Однако, поддержка клубных и карт постоянного клиента останется без изменений. В Белоруссии функционал Samsung Pay сохранится без изменений, пользователи могут продолжать использовать карты Visa и Mastercard местных банков-партнеров.
Оплата проезда в общественном транспорте через Samsung Pay также будет недоступна с этой даты. Рекомендуется искать альтернативные методы оплаты, такие как карта "Тройка".
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