Плохие новости для пользователей Samsung Pay в России: с 3 апреля сервис прекратит поддержку банковских карт системы "Мир"

Samsung Pay прекратит поддержку банковских карт системы "Мир" с 3 апреля

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 3 апреля 2024 года пользователи Samsung Pay больше не смогут добавлять или использовать банковские карты платежной системы "Мир" в приложении. Ранее добавленные карты также будут удалены.

Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, поддержка клубных и карт постоянного клиента останется без изменений. В Белоруссии функционал Samsung Pay сохранится без изменений, пользователи могут продолжать использовать карты Visa и Mastercard местных банков-партнеров.

Оплата проезда в общественном транспорте через Samsung Pay также будет недоступна с этой даты. Рекомендуется искать альтернативные методы оплаты, такие как карта "Тройка".