"Лучшая валюта для накоплений": экономист рассказал россиянам, в чем держать сбережения

Экономист Масленников назвал рубль предпочтительной валютой для накоплений

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников подчеркнул, что рубль является предпочтительной валютой для накоплений.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Национальная валюта обладает наиболее привлекательными ставками по депозитам по сравнению с долларом, евро и юанем. Масленников указал, что ставки по накоплениям в долларах и евро практически минимальные, а юань, несмотря на небольшое преимущество, все равно значительно уступают рублю, как сообщает Москва 24.

Эксперт советует вкладывать деньги в рублевые депозиты, чтобы увеличить свои накопления. При этом указывает, что хранение сбережений дома нецелесообразно из-за годовой инфляции, составляющей около 7,7%.

В то время как на вкладах начисляются в среднем 14,7% процентов, что позволяет обогнать инфляцию. Таким образом, деньги, помещенные в банк, сохраняют свою стоимость.