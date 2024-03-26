Экономист и ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников подчеркнул, что рубль является предпочтительной валютой для накоплений.
Национальная валюта обладает наиболее привлекательными ставками по депозитам по сравнению с долларом, евро и юанем. Масленников указал, что ставки по накоплениям в долларах и евро практически минимальные, а юань, несмотря на небольшое преимущество, все равно значительно уступают рублю, как сообщает Москва 24.
Эксперт советует вкладывать деньги в рублевые депозиты, чтобы увеличить свои накопления. При этом указывает, что хранение сбережений дома нецелесообразно из-за годовой инфляции, составляющей около 7,7%.
В то время как на вкладах начисляются в среднем 14,7% процентов, что позволяет обогнать инфляцию. Таким образом, деньги, помещенные в банк, сохраняют свою стоимость.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.