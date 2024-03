Готовиться нужно уже сейчас: эксперт предупредил россиян о ценах на бензин в апреле

Согласно прогнозу кандидата экономических наук Татьяны Скрыль, в апреле текущего года средняя цена на бензин марки АИ-92 на российских заправках увеличится до 51,67 рубля за литр, что на 1,3% превысит уровень цен марта.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние