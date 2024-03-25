Готовиться нужно уже сейчас: эксперт предупредил россиян о ценах на бензин в апреле

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Экономист Скрыль: средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 руб. за литр

Экономика

Согласно прогнозу кандидата экономических наук Татьяны Скрыль, в апреле текущего года средняя цена на бензин марки АИ-92 на российских заправках увеличится до 51,67 рубля за литр, что на 1,3% превысит уровень цен марта.

Экономист Скрыль: средняя цена бензина АИ-92 в апреле составит 51,67 руб. за литр
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Также ожидается, что стоимость дизельного топлива в следующем месяце поднимется на 0,6%, достигнув отметки в 63,47 рубля за литр. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Эксперт отметила, что перед началом сельскохозяйственного и автомобильного сезонов спрос на топливо в России увеличится. Повышение биржевой стоимости бензина связано с текущей ситуацией на НПЗ, где происходят ремонты.

Поднявшиеся цены на топливо в текущем месяце будут сохраняться и в апреле из-за опасений покупателей относительно способности НПЗ удовлетворить повышенный спрос.

Правительственные меры воздействия по контролю цен уже исчерпаны, утверждает эксперт. Однако, ремонт на нефтеперерабатывающих заводах лишь временно ограничит предложение топлива.

Для компенсации дефицита топлива возможно увеличение объемов экспорта, особенно дизельного топлива, так как значительная часть его производства была направлена на экспорт в страны Евразийского союза в предшествующие годы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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