В Финляндии думают, как спасти экономику восточных регионов страны

Финские промышленники ищут способы спасти экономику восточных регионов страны

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Конфедерация финской промышленности предлагает создать особую экономическую зону в восточных регионах страны. Ранее эти регионы ориентировались на экономическое сотрудничество с Россией. И это было основой их благополучия.

После введения санкций Евросоюзом и закрытия границы финскими властями социально-экономическая ситуация в Восточной Финляндии стала ухудшаться, а люди начали переезжать в другие регионы страны.

"Мы должны что-то сделать, чтобы сохранить жизнеспособность Восточной Финляндии и обеспечить более сильный рост бизнеса", — заявил председатель Конфедерации финской промышленности Харри Броман.

Бизнес-опрос, проведенный Конфедерацией в ноябре прошлого года, показал, что более 40% компаний-работодателей в регионе ожидают снижения прибыльности в текущем году, сообщает "Интерфакс".

Кроме того, разрыв в развитии между западной и восточной Финляндией увеличивается, что делает поиск выхода из сложившейся ситуации ещё более актуальным.

Помимо создания особой экономической зоны, промышленники рекомендуют назначить специального представителя, который будет координировать различные инициативы и программы развития в восточных регионах страны.