Жители Финляндии покидают территории, пограничные с Россией

У Финляндии проблема: жители покидают пограничные с Россией регионы

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Финны, проживающие в непосредственной близости от российской границы, оказывали пограничникам помощь в обеспечении безопасности и контроля.

Десятилетиями они были первыми, кто замечал подозрительных лиц, передавая информацию соответствующим службам, говорится в материале финской телерадиокомпании Yle.

Однако последние данные свидетельствуют о том, что в пограничных районах происходит отток населения. А этом может повлечь за собой ряд вызовов и изменений деятельности по охране границы, признают в Финляндии.

Например, власти деревни Нуйямаа, где расположен один из пограничных пунктов между Финляндией и Россией, объявили о намерении закрыть школу и библиотеку.

Хотя прямой угрозы пока нет, сохранение населения восточной части страны остаётся важным вопросом. Это подчеркнул глава парламентского комитета по обороне депутат Юкка Копра, который также отметил важность использования современных технологий при строительстве новых пограничных укреплений.

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен считает, что отток населения не представляет прямой угрозы безопасности.

Однако он признал, что местные жители внимательно следят за происходящим и реагируют на подозрительные ситуации. Тогда как пограничный забор и другие технические средства не могут полностью предотвратить нелегальную миграцию.

"Ни забор, ни техника не заменят человека. Да, нам всё ещё нужны люди", — подчеркнул Ахтиайнен.

С Россией граничат несколько финских регионов — Южная и Северная Карелия, Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия.

Граница с Финляндией проходит по территории трёх российских регионов — Мурманской и Ленинградской областей, а также Республики Карелия.

В связи с наплывом просителей убежища все сухопутные пограничные переходы между Россией и Финляндией закрыты по крайней мере до 14 апреля.

Финские власти объясняют это решение резким увеличением числа мигрантов и обвиняют Россию в содействии им. Российские власти отвергают заявления финской стороны на этот счёт.