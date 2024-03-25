Цены на топливо снова растут: стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива выросла в РФ

В России на 0,1% подорожал бензин АИ-92

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

На последних биржевых торгах, состоявшихся 25 марта в России, зафиксирован новый рост цен на бензин и дизельное топливо.

Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость тонны летнего дизтоплива выросла на 0,13%, достигнув отметки в 66 070 рублей, в то время как бензин марки АИ-92 подорожал на 0,1%, составив 66 180 рублей за тонну.

Однако наблюдается понижение цен на тонну бензина марки АИ-95 на более чем 1%, снизившись до 66 182 рублей. В тоже время, стоимость мазута выросла на 1,23%, достигнув отметки в 30 131 рубль за тонну. Авиакеросин подорожал на 0,4%, до 78 612 рублей.

По официальным данным, за период с 13 по 19 марта общий объем производства бензина в Российской Федерации снизился на 3,9% по сравнению с предыдущим периодом и на 5,2% ниже установленного плана.