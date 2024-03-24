Призывы к отказу от нефти "неправильны и нереалистичны": в ОПЕК назвали причины, из-за которых мир не может позволить себе отказаться от "черного золота"

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс назвал неправильными призывы отказаться от нефти

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс выразил опасения относительно отказа от нефти из-за климатических соображений.

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По его мнению, отказ от нефти может привести к серьезным последствиям для производства продуктов питания, медикаментов и оборудования для возобновляемых источников энергии. В своем интервью Кувейтскому информационному агентству, аль-Гайс назвал призывы к отказу от нефти "неправильными и нереалистичными", подчеркнув, что нефть составляет 31% мирового энергетического баланса и играет важную роль в мировой экономике.

По его мнению, отказ от нефти может негативно отразиться на различных сферах, включая автомобильный, морской и воздушный транспорт, производство продуктов питания, медицинских препаратов и медицинских принадлежностей, а также привести к нехватке таких базовых товаров, как мыло и зубная паста, сообщает ТАСС.

ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в ближайшие десятилетия. По данным организации, к 2045 году мировой спрос на нефть может достигнуть от 116 до 120 миллионов баррелей в сутки. Для обеспечения этого спроса требуется значительное инвестирование около $14 трлн в различные сектора нефтяной промышленности.

ОПЕК также подтвердила свои прогнозы по росту спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. В эти годы спрос на нефть может достигнуть 104,46 миллионов баррелей в сутки и 106,3 миллионов баррелей в сутки соответственно. Поддержку спросу на нефть организация видит в высоком спросе на авиаперевозки, автомобильные перевозки и активность в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, особенно в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.