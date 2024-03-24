Россияне массово отказываются от потребительских кредитов: "Выберу.ру" выяснил причины такого финансового поведения

"Выберу.ру": более трети граждан РФ отказались от кредитов из-за высоких процентных ставок

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

В результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру", выяснилось, что значительная часть россиян (34%) отказалась от получения потребительских кредитов в 2024 году из-за высоких процентных ставок.

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Более того, почти половина опрошенных (48%) вообще не рассматривали возможность взять новый кредит в текущем году, причем основной причиной этого отказа стали завышенные уровни процентных ставок, установленные банками (34%).

Другие результаты опроса также интересны: 15% респондентов признали, что высокие ставки Центрального банка вынудили их брать в кредитных организациях меньшие суммы денег. Однако, даже среди тех, кто уже взял кредит, каждый десятый рассматривает возможность рефинансирования под более низкий процент.

С учетом этой ситуации, наблюдается изменение предпочтений в пользу альтернативных финансовых инструментов. Например, 17% опрошенных стали активнее пользоваться кредитными картами, в то время как 10% обратились за рассрочкой в микрофинансовые организации, сообщает "Газета.Ru".

Исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак отметил, что рынок кредитования охлаждается и регулируется с целью сдерживания инфляции. В таких условиях клиенты переходят между различными кредитными продуктами, а кредиторы активно адаптируются, стремясь привлечь заемщиков.