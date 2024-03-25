С 20 марта компания Autodesk запретила российским компаниям использовать свое ПО

Autodesk ввела запрет на использования своего ПО российскими компаниями

4:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания Autodesk, известный разработчик программного обеспечения для автоматизированного проектирования, ввела запрет на использование своих продуктов российскими предприятиями.

Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Хотя Autodesk объявила о приостановке деятельности в России еще в 2022 году на фоне событий на Украине, ранее она не налагала ограничений на применение своих сервисов.

Однако с 20 марта 2024 года ситуация изменилась. Autodesk проинформировала своих партнёров в России о том, что отныне российские компании, включая дочерние структуры и третьи лица, зарегистрированные на территории страны, лишаются права эксплуатировать программные решения американского вендора. Эту меру Autodesk объяснила необходимостью соблюдать 12-й пакет санкций Европейского Союза против России, запрещающий, в частности, предоставление программного обеспечения для промышленного дизайна.

Ранее, в октябре 2023 года, Autodesk ликвидировала свое российское юридическое лицо ООО "Аутодеск (СИ-Ай-ЭС)". Кроме того, из-за санкционного режима, введённого в 2014 году, компания уже ограничивала сотрудничество с рядом российских предприятий.

Программные продукты Autodesk широко применялись отечественными инженерами в различных отраслях промышленности, требующих проектирования. Особой популярностью пользовались AutoCAD для 2D и 3D-проектирования, Autodesk 3ds Max для 3D-моделирования, анимации и рендеринга, а также линейка Autodesk Revit для детального проектирования строительных конструкций и зданий.

О том, как замещается продукция Autodesk рассказал РБК исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин.

В области строительного проектирования доля программных решений Autodesk достигала 80-90% рынка, отмечает исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин. Однако в машиностроительной отрасли присутствие американского вендора было более скромным — не более 50%. Остальную часть рынка делили между собой западные компании, такие как Bentley Systems, AVEVA, Nemetschek Allplan (30%), и российские разработчики (20%), указывает заместитель генерального директора по науке АО "СиСофт Девелопмент" Михаил Бочаров.

Лашин подчеркивает, что многие отечественные продукты полностью совместимы с форматом чертежей Autodesk, имеют схожий набор команд, интерфейс и возможности для разработки приложений.

По мнению Бочарова, использование зарубежного ПО в настоящее время не гарантирует информационную безопасность и сохранность данных, поскольку оно периодически обменивается данными с серверами разработчика через интернет, создавая риск взлома. Он отмечает, что после запрета Autodesk российские компании могут попытаться приобрести нелицензионные версии у партнёров из стран СНГ, однако это чревато санкциями за незаконное распространение.

Директор дивизиона BIM компании "АСКОН-Интеграция" Дмитрий Дёмин утверждает, что в промышленном секторе софт Autodesk практически не используется. Он считает, что переход на российские решения идёт успешно как с технической, так и с организационной точки зрения, основные трудности связаны с переобучением пользователей новым привычкам и методам работы. По его мнению, отечественное ПО функционально равноценно зарубежным аналогам.

Директор департамента управления продуктов "Нанософт" Сергей Сыч не ожидает серьёзных последствий от запрета Autodesk, поскольку компания фактически ушла с российского рынка ещё два года назад. По его оценке, на момент ухода в марте 2022 года доля Autodesk составляла около 20% российского рынка САПР, и за прошедшее время она существенно снизилась благодаря наличию качественных отечественных программных продуктов.