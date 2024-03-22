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Еще до начала действия нового закона: банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

Банки начали возмещать клиентам украденные мошенниками средства

1:42
Экономика

Сервис "Защитим или вернем деньги" от банка "Тинькофф" был запущен в сентябре 2023 года и за полгода своей работы помог предотвратить большие финансовые потери клиентов.

Банки начали возмещать клиентам украденные мошенниками средства
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

По информации "Известий", полученной из банка, за это время удалось заблокировать или прервать более 300 тысяч мошеннических звонков. Благодаря работе сервиса удалось предотвратить ущерб на сумму 170 миллионов рублей.

Кроме того, с сентября по февраль текущего года, "Тинькофф" уже возместил своим клиентам 4,5 миллиона рублей. Эти компенсации были выплачены в случаях, когда клиенты были обмануты мошенниками и, несмотря на меры безопасности со стороны банка, передали им деньги. По словам представителей "Тинькофф", идея сервиса заключается в том, что если технологии банка не смогли защитить клиента, то банк компенсирует потери.

Закон, принятый на федеральном уровне в России, обязывает банки возмещать похищенные деньги клиентам в определенных случаях. Он вступит в силу 25 июля 2024 года. Согласно новому закону, банки обязаны приостанавливать переводы по подозрительным реквизитам на два дня, и если все же произошел перевод на мошеннический счет, банк должен будет возместить клиенту похищенные средства.

Также стоит отметить, что "Сбербанк" также запустил проект по возврату денег клиентам. По словам представителя банка, уже были возмещены денежные средства нескольким сотням клиентов. Другие крупные финансовые организации пока не дали комментариев относительно выполнения требований нового законодательства до его вступления в силу.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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