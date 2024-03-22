Глава ДНР Пушилин заявил, что жители республики скоро смогут совершать покупки на маркетплейсах Ozon и Wildberries

Пушилин: принято решение о заходе маркетплейсов Ozon и Wildberries на территорию ДНР

0:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал появление маркетплейсов Ozon и Wildberries на территории региона.

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В начале марта в министерстве промышленности и торговли РФ объявили, что в скором времени популярные маркетплейсы планируют зайти в новые регионы. Однако ведомство не уточнило, когда это произойдет.

Сегодня Пушилин заявил ТАСС, что решение о заходе компаний на территорию региона наконец принято.

Пункты выдачи Озона и Wildberries позволят жителям новых территорий делать покупки напрямую. Так, в ДНР приходится заказывать товары через посредников и переплачивать им процент.

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