Глава ДНР Пушилин заявил, что жители республики скоро смогут совершать покупки на маркетплейсах Ozon и Wildberries

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал появление маркетплейсов Ozon и Wildberries на территории региона.
В начале марта в министерстве промышленности и торговли РФ объявили, что в скором времени популярные маркетплейсы планируют зайти в новые регионы. Однако ведомство не уточнило, когда это произойдет.
Сегодня Пушилин заявил ТАСС, что решение о заходе компаний на территорию региона наконец принято.
Пункты выдачи Озона и Wildberries позволят жителям новых территорий делать покупки напрямую. Так, в ДНР приходится заказывать товары через посредников и переплачивать им процент.
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