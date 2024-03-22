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Самый большой сноупарк в стране возвели на "Роза Хутор"

1:52
Спорт

Сноупарк на высоте 1600 метров над уровнем моря создан для проведения спортивного фестиваля New Star Camp, который пройдет на курорте "Роза Хутор" с 25 по 31 марта при поддержке генерального партнера Альфа-Банка.

Самый большой сноупарк в стране возвели на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В этом году событию уже 15 лет и эта круглая дата будет отмечена яркими соревнованиями по джиббингу, трюками и мастер-классами от профи в новом сноупарке. Его строительство заняло около двух месяцев. Работа началась еще летом, когда команда фестиваля приступила к разработке идеи и концепции сноупарка. Для его возведения потребовалось 150 тыс. кубометров снега. Такой объем в конкретной локации можно сделать только с использованием системы искусственного оснежения.

Как отметил заместитель генерального директора по эксплуатации ГЛК горного курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов,

"эта работа проводится нашей службой оснежения на протяжении всего горнолыжного сезона. День за днем мы наращивали снежный покров на отметке 1600 метров над уровнем моря, чтобы из всего этого огромного объема снега создать настоящий профессиональный парк".

На это ушло порядка двух месяцев и 700 часов беспрерывной работы.

Глубина снега в парке достигает 25 метров (высота 8 этажного дома!). Помимо работы со снегом подготовили 40 джиббинг-фигур общей массой более 5 тонн. Всё для того, чтобы удивить участников фестиваля новыми формами и фигурами, провести соревнования и сделать лучшие кадры сезона.

Руководил процессом застройки, начиная от концепции и заканчивая реализацией, технический директор сноупарка — Пётр Ястребков, чемпион России по сноубордингу 2008 года, райдер с более чем 23-летним стажем.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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