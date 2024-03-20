"Соображения выгоды берут верх": Франция нарастила импорт СПГ из России до максимума с ноября 2022 года

Эксперт Правосудов назвал выгоду причиной роста поставок газа из РФ во Францию

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза начали увеличивать свои закупки сжиженного природного газа из России. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил резкий рост поставок СПГ во Францию и Испанию в январе 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В январе текущего года Франция приобрела у России СПГ на сумму €293 миллиона, что оказалось самым высоким показателем за последний период времени. По данным Евростата, только в ноябре 2022 года продажи этого вида топлива были на аналогичном уровне. Испания также не отстает, импортируя из России газ на €274 миллиона, что также является максимальным значением за последний год.

Эксперт в беседе с aif.ru отметил, что год назад Франция стремилась заменить российский СПГ поставками из других стран, сокращая объемы приобретений у РФ. Однако "соображения выгоды берут верх", и французы постепенно возвращаются к закупкам в России.