Страны Евросоюза начали увеличивать свои закупки сжиженного природного газа из России. Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов объяснил резкий рост поставок СПГ во Францию и Испанию в январе 2024 года.
В январе текущего года Франция приобрела у России СПГ на сумму €293 миллиона, что оказалось самым высоким показателем за последний период времени. По данным Евростата, только в ноябре 2022 года продажи этого вида топлива были на аналогичном уровне. Испания также не отстает, импортируя из России газ на €274 миллиона, что также является максимальным значением за последний год.
Эксперт в беседе с aif.ru отметил, что год назад Франция стремилась заменить российский СПГ поставками из других стран, сокращая объемы приобретений у РФ. Однако "соображения выгоды берут верх", и французы постепенно возвращаются к закупкам в России.
Анастасия Ширвиндт поделилась воспоминаниями.