Популярный метод пяти конвертов: как научиться копить средства без особых усилий

Метод 5 конвертов — один из лучших лайфхаков для сбережения денег

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Считается, что метод пяти конвертов — это простой и эффективный способ управления своим бюджетом, который может освоить даже семилетний ребенок. Суть метода заключается в том, чтобы правильно распределить свои доходы на пять основных категорий расходов.

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Для этого необходимо полученную зарплату разделить на пять равных частей и поместить каждую из них в отдельный конверт.

Первый конверт отвечает за категорию "еда" — все расходы на продукты питания. Второй конверт предназначен для оплаты коммунальных услуг. Третий конверт используется на хозяйственные товары и покупку одежды. Четвертый конверт предназначен на развлечения и досуг. И, наконец, пятый конверт — это сбережения, которые можно использовать для накоплений на крупные покупки или неожиданные расходы.

Главное правило метода пяти конвертов — денег из каждого конверта должно хватить на весь месяц, и при этом желательно, чтобы в конце месяца в них оставалась некоторая сумма. Такой подход помогает более осознанно тратить свои деньги, планировать бюджет и контролировать свои финансы.