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ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким разработала законопроект об увеличении до 3,4 миллиона рублей годовых доходов самозанятых

Партия ЛДПР предложила изменить предел доходов самозанятых

1:08
Экономика

Партия ЛДПР выступила с инициативой изменить четвертую статью закона о "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"".

Партия ЛДПР предложила изменить предел доходов самозанятых
Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

По мнению авторов законопроекта, с момента вступления нормы в силу с 1 января 2019 года произошли изменения, такие как рост цен и инфляция, в результате чего доходы многих самозанятых превысили допустимый предел. Поэтому предлагается увеличить максимальный доход до 3,4 млн рублей.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS. ru заявил, что к концу прошлого года количество самозанятых в России достигло 10 млн человек и продолжает увеличиваться. Он подчеркнул, что специальный налоговый режим стал популярным среди граждан благодаря своей удобной процедуре регистрации.

По мнению Леонида Слуцкого, увеличение предельного годового дохода для применения специального налогового режима до 3,4 млн рублей позволит самозанятым работать спокойно, обеспечивать свои семьи и способствовать развитию российской экономики.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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