Что произойдет с российской экономикой в 2024 году? Эксперт предрек прирост ВВП на 1,5%

Экономист Тузов: Прирост ВВП России в 2024 году составит 1,5%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований Президентской Академии, Константина Тузова, в 2024 году ожидается прирост валового внутреннего продукта (ВВП) России на 1,5% по сравнению с данными 2023 года.

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Этот прогноз стал ответом на заявление премьер-министра Михаила Мишустина о сохранении тренда на рост экономики страны и в следующем году.

Тузов в беседе с "Газетой.Ru" подчеркнул, что на данный момент перспективы развития российской экономики на 2024 год выглядят позитивно благодаря активному участию инвестиций. Увеличение реальных доходов граждан в прошлом году было заметным в связи с повышением заработных плат, вызванным ростом спроса на труд.

По мнению Тузова, в следующем году рынок труда продолжит оставаться дефицитным. Экономист ожидает, что это приведет к дальнейшему росту доходов граждан