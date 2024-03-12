Эксперт рассказал агентству "Прайм" как не остаться должным после выплаты долга

Как можно остаться должным банку даже после выплаты долга

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заемщик может оказаться должен банку даже после погашения суммы долга, почему так получается, как и зачем, ответила агентству "Прайм" Изабелла Атласкирова.

Фото: flickr.com by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Заемщики могут столкнуться с неожиданным долгом перед банком даже после погашения основного долга. Юрист Изабелла Атласкирова выделила три основные причины:

1. Сложные и невыгодные условия договора, прописанные мелким шрифтом.

2. Небрежное чтение договора со стороны заемщика.

3. Технические ошибки.

Чтобы избежать первых двух проблем, эксперт рекомендует внимательно изучать договор, даже если банк торопит. В случае сомнений лучше отказаться от подписания.

В договоре могут быть прописаны дополнительные услуги, за которые взимается плата. Также могут начисляться проценты на непогашенный остаток кредитного лимита, даже если он составляет всего один рубль. Иногда банк неправильно рассчитывает сумму последнего платежа и продолжает начислять проценты на задолженность. В этом случае заемщик может не получать уведомления о долге из-за "сбоя системы".

Технические ошибки случаются, но их исправить проще, чем изменить условия уже подписанного договора.