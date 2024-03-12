Последние два года показали, что в России выстроена эффективная рыночная экономика: мнение эксперта

Эксперт Широв заявил, что в России выстроена эффективная экономика

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последние два года подтвердили, что рыночная экономика в России функционирует эффективно. Об этом заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв в интервью РИА Новости.

Фото: 4esnok.by

Он отметил, что в условиях внешнего давления страна способна гибко перестраиваться благодаря реакции как государства, так и частного сектора.

Эксперт подчеркнул, что события после февраля 2022 года показали, что в стране выстроена эффективная рыночная экономика, способная быстро реагировать на изменяющиеся обстоятельства не только за счет государственных мер, но и за счет ответной реакции бизнеса и общества.

Он добавил, что несмотря на серьезные вызовы, с которыми столкнулась экономика весной 2022 года, удалось быстро наладить поставки товаров и услуг, а финансовая система адаптировалась к работе в условиях внешних ограничений.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, отвечая на просьбу властей самопровозглашенных республик Донецкой и Луганской областей о поддержке в ответ на агрессию киевского режима.