Швейцария закручивает финансовые гайки

Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении неназванной корпорации по статье о попытках обхода антироссийских санкций.
Некая корпорация намеревалась произвести в Россию поставки продукции из списка, запрещённого к экспорту. Экспорт запрещённой продукции предполагалось провести через цепочку фирм-посредников, аккредитованных в швейцарской юрисдикции. Характерно, что прокуратура возбудила дело только по одному известному эпизоду из двух, поскольку вышеуказанный эпизод был признан "особо важным".
Возбуждение дела по статье о попытке обхода санкций в Швейцарии является важным сигналом о том, что страна более не намерена пользоваться нейтралитетом в финансовой сфере.
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