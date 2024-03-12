Швейцария закручивает финансовые гайки

Швейцарская прокуратура возбудила дело за нарушение антироссийских санкций

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении неназванной корпорации по статье о попытках обхода антироссийских санкций.

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Некая корпорация намеревалась произвести в Россию поставки продукции из списка, запрещённого к экспорту. Экспорт запрещённой продукции предполагалось провести через цепочку фирм-посредников, аккредитованных в швейцарской юрисдикции. Характерно, что прокуратура возбудила дело только по одному известному эпизоду из двух, поскольку вышеуказанный эпизод был признан "особо важным".

Возбуждение дела по статье о попытке обхода санкций в Швейцарии является важным сигналом о том, что страна более не намерена пользоваться нейтралитетом в финансовой сфере.