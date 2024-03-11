Николай Кузнецов объяснил как обойти санкции

Учимся обходить зарубежные санкции с доцентом кафедры финансов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов предоставил информацию о способах, которыми россияне могут осуществлять платежи за границей. Секретом он поделился с агентством "Прайм".

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Для пакетных туров в Турцию все платежи производятся в рублях в России. Для самостоятельных путешествий потребуется больше наличных. В таких случаях рекомендуется открыть счет в российско-турецком проекте "Летим", который предлагает виртуальную карту для расчетов в крупных торговых центрах и отелях. Однако следует учитывать комиссию за перевод средств и не всегда выгодный курс обмена.

Для длительных поездок или поездок в европейские страны оптимальным вариантом является открытие счета и получение карты в банках дружественных стран. В некоторых случаях это возможно сделать без выезда из России. Важно своевременно уведомить Федеральную налоговую службу об открытии счета.

Для перевода крупных сумм, например, для приобретения недвижимости или ведения бизнеса, можно использовать банки, которые продолжают осуществлять такие операции. Однако следует учитывать невыгодные условия и конвертацию средств в третью валюту.