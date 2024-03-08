"Решение будет найдено": депутат Пахомов рассказал о программах, которые могут запустить вместо льготной ипотеки

Депутат ГД Пахомов назвал альтернативы льготной ипотеке

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что идёт разработка новых программ по обеспечению нуждающихся жильём вместо льготной ипотеки.

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Ранее Минфин РФ забил тревогу из-за "перегретости" рынка ипотечного кредитования, показавшего рекордные результаты объёма выданных займов по итогам 2023 года. В министерстве призвали сократить влияние льготных кредитных программ на рынок недвижимости и сократить их число как минимум до 25%. В беседе с "Дума ТВ" Пахомов признал, что льготная ипотека, позволяющая молодым семьям приобрести жильё по сниженной кредитной ставке, остаётся приоритетом для власти.

"Льготная семейная ипотека — приоритет. Мы обязаны продолжить эту работу, но одновременно должны развивать альтернативные механизмы", — сказал депутат.

Он добавил, что возможным вариантом станет развитие программы некоммерческого найма жилья, но проект требует поддержки на федеральном уровне, чтобы застройщики, к примеру, бесплатно получали земельные участки или доступ к коммуникациям. Ещё одно предложение заключается в введении разных ставок по ипотечным кредитам для регионов.

"Что касается дифференцированной ставки, мы сейчас с коллегами из Минстроя и финансового блока правительства обсуждаем идею кластеризации по объёмам жилищного строительства, цене квадратного метра и покупательской способности в зависимости от региона. Решение будет найдено", — подытожил Пахомов.

Программа "Льготная ипотека" в соответствии с постановлением правительства РФ действует до 1 июля 2024 года. Она позволяет получить займ на покупку квартиры в новостройке или строительство жилья по сниженной ставке до 8% годовых.