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Инфляция замедлилась, а цены в магазинах растут - в этом вопросе разбирались директора ЦБ

В ЦБ обсудили факторы, влияющие на цены в магазинах

1:15
Экономика

В резюме обсуждения советом директоров Банка России, опубликованном на официальном сайте ЦБ, говорится о снижении инфляционного давления, что определило замедление роста цен.

В ЦБ обсудили факторы, влияющие на цены в магазинах
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Несмотря на ослабление давления инфляции, отметили участники обсуждения, есть риски, что она ещё долго будет находиться на повышенном уровне. Для достижения показателя в 4% Банк России будет вынужден на протяжении продолжительного срока придерживаться жёсткой кредитно-денежной политики. Но уже сейчас из-за высокой ставки Центробанка наблюдается снижение экономической активности по ряду направлений, в том числе охлаждение на рынке кредитования. Выдача ипотечных займов достигла минимума с 2020 года.

В этих условиях предложение на продовольственных рынках выступает фактором, определяющим динамику цен в магазинах. В декабре и январе его влияние было положительным — цены росли, но не так быстро, как во второй половине 2023 года. С появлением сезонных товаров, если Центробанк продолжит удерживать курс рубля, а логистика сохранится, можно ожидать удешевления по ряду позиций. Но даже в этом случае поставки по параллельному импорту могут продолжить расти в цене.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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