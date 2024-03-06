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Золото достигло рекордных цен

Цена золота достигла более, чем 2153$ за унцию

Экономика

Цена на золото достигла 2153,5$ за тройскую унцию- меру измерения веса золота на валютном рынке.

Цена золота достигла более, чем 2153$ за унцию
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Цены на золото растут вследствие ряда факторов. Прежде всего, сказывается напряжённая международная обстановка, высокие геополитические риски, которые могут привести к финансовым потрясениям и колебаниям курсов валют, в том числе и доллара. Иными словами, в периоды стабильности в США растёт вложение в американские гособлигации, и происходит укрепление доллара, а в периоды неопределённости финансовой стабильности в США, растут инвестиции в золото. Так же золото является альтернативным способом вложений для стран, которые находятся под санкциями как Россия, Иран, Сирия и Венесуэла (КНДР сложно рассматривать в этом контексте в силу крайне скудных сведений по её финансово-валютной системе).

На фоне предвыборной турбулентности в американской политике и слухов о снижении ключевой ставки ФРС курс доллара продолжает снижаться, и инвесторы предпочитают продолжать инвестировать в золото. Золотовалютные резервы России являются одними из крупнейших в мире. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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