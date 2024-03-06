Стоимость золота обновила исторический рекорд: эксперт назвал причины и последствия для экономики

Рост цен на золото, достигший исторического рекорда, объясняется нестабильностью в мировой экономике и сомнениями инвесторов. Такое мнение высказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт отметил, что мировые тренды и тенденции заставляют многих рассматривать золото как средство защиты от инфляции.
Кроме того, в рамках санкционных мер, ограничивающих финансовые транзакции в долларах и евро, многие стали осознавать недостаточную надежность международных резервов в этих валютах. По мнению Ордова, именно поэтому все больше людей обращают внимание на золото.
Ранее Pravda.ru писала, что вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова назвала напряженность на Ближнем Востоке одной из причин повышения цены на золото.
Напомним, цена на золото 6 марта превысила отметку в $2140 за тройскую унцию.
Несмотря на ограничения, такие как низкая ликвидность и сложности в проведении транзакций физическим золотом, оно остается исторически проверенным средством сохранения инвестиций, сбережений и резервов на средний и долгосрочный период.
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