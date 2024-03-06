В Совете Федерации прошёл круглый стол, на котором обсуждался вопрос создания маркетплейса только с товарами российского производства

В России предлагают создать маркетплейс, на котором будут продаваться товары только отечественного производства

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Совете Федерации прошёл круглый стол, темой которого стало "Законодательное регулирование маркетплейсов”.

Фото: council.gov.ru

Как сообщили "Ведомости”, в ходе обсуждения к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной с предложением создать государственный маркетплейс обратился заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов.

"Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами? У нас много приличных сервисов сегодня, например "Госуслуги" или "Почта России" — тоже с государственным участием. Зато потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки. А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату", — спросил Абрамов.

На что Юдина ответила, что по этому вопросу уже уже существует ряд предложений, например, законопроект о "российской полке", согласно которому маркетплейсы обязаны иметь на своей площадке конкретное количество карточек товаров российских производителей при запросе покупателя на определённый товар.

Кроме того, по словам генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, на данный момент в сегменте маркетплейсов существуют площадки, на которых хорошо развит сервис и которые могут инвестировать свои средства для привлечения клиентов. Также он добавил, что в скором времени начнёт активно развиваться ещё один маркетплейс под названием "Магнит маркет".